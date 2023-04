Am Frühstückstisch mit dem U19-Meister Lovis Bierschenk

Was darf es am Samstagmorgen sein: Kaffee oder Tee?

Wie beim Frühstück gibt es auch beim Fußball feste Gepflogenheiten. Was ist Ihr Ritual vor einem Spiel?

Wir hören vor jedem Spiel in der Kabine dasselbe Rituallied: Der Mike-Tyson-Song „The Warriors Way“ von 2Pac.

IhrePlaylist am Spieltag?

Ich bin immer noch geflasht und natürlich überglücklich. So langsam realisiere ich und bin unglaublich stolz, was wir da gemeinsam geschafft haben.

Wir hatten vom ersten Tag an eine extrem gute Teamverbindung. Wir haben uns richtig gut verstanden und hatten Bock, gemeinsam auf den Platz zu stehen und immer an unsere Grenzen zu gehen.

Wie sind Sie am Tag nach der Meisterschaft in der Schule, der IGS Bretzenheim, empfangen worden?

Was gefällt Ihnen an Ihrem Coach Benjamin Hoffmann am meisten?

Dass es ihm immer wieder gelingt, uns an die Leistungsgrenze zu bringen. Er fordert sehr viel – und wir verbessern uns dadurch stetig.