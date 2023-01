Andersson verärgert über Baumgart-Aussage: Kehre bald zurück

Dem widersprach Andersson, der seit September 2020 für die Kölner spielt. „Ich trainiere in meiner Reha und erwarte definitiv, bald wieder Fußball zu spielen“, schrieb er in seiner Nachricht an „fotbollskanalen.se“. Der Schwede erzielte in 47 Pflichtspielen acht Treffer für die Kölner. Er hat aber seit neun Monaten kein Pflichtspiel mehr absolviert.