Andy Möller: „Die Eintracht wird frech und mutig auftreten”

Sie waren zuletzt als Leiter des NLZ der Eintracht ein Mann des Nachwuchses. Würden Sie in so einer Situation, wo man feststeckt, wo es hakt, auch mal ein Talent bringen? Zum Beispiel den 18-jährigen Nacho Ferri, der in der Hessenliga in 26 Spielen 22 Tore erzielt hat?

Das liegt in der Hand des Cheftrainers, in so einer Situation mutige Entscheidungen zu treffen, wenn sich dieser Spieler anbietet. Ich würde mir das wünschen. Junge Spieler haben diese Unbekümmertheit, die machen sich weniger Gedanken, die rennen um ihr Leben, sind nicht vorbelastet. Ich habe aber Zweifel, ob Oliver Glasner dazu bereit ist.