Angstgegner Bochum? SGE kämpft gegen die Statistik

Es wird also eine „neue Eintracht“ auf dem Platz stehen. Nahezu komplett verändert gegenüber der letzten Saison. Aber auch deutlich verändert gegenüber dem Anfang dieser Saison. So richtig Zeit, die neue Formation zusammenzustellen, hatte der Trainer wegen der vielen fehlenden Nationalspieler bislang nicht. Er wird also im laufenden Betrieb weiter basteln, testen und probieren müssen. Wer passt am besten zu wem? Wer passt am besten zum Gegner, in diesem Fall zum rustikalen VfL Bochum? Es wird spannend sein, zu sehen, wie Toppmöller sich entscheidet. Der Eintracht-Coach weiß übrigens genau, was ihn und seine Mannschaft im stimmungsvollen Stadion an der Castroper Straße erwarten wird, hat er doch in der Saison 2001/2002 selbst für den VfL gespielt.