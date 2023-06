Ansgar Knauff bleibt langfristig bei Eintracht Frankfurt

„Ansgar hatte mit seinen Leistungen in den vergangenen eineinhalb Jahren einen maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg, weshalb es außer Frage stand, dass wir ihn in der Folge auch fest an uns binden wollten“, wird Timmo Hardung, ab dem 1. Juli bei Eintracht Frankfurt als Sportdirektor tätig, in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Wir freuen uns, dass Ansgar bei der Eintracht seine neue sportliche Heimat sieht und sind von seinen bisher gezeigten fußballerischen Qualitäten überzeugt. Zudem haben wir Ansgars zielgerichtete Einstellung und seinen Charakter in den letzten 18 Monaten schätzen gelernt und wissen, dass wir gemeinsam mit ihm in seiner Entwicklung die nächsten Schritte gehen wollen.“