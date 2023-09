Fix: Stach verlässt Mainz 05 und wechselt nach Hoffenheim

Mainz. Entscheidung gefallen: Anton Stach verlässt den Fußball-Bundesligisten Mainz 05 und schließt sich der TSG Hoffenheim an. Nachdem den 05ern nach AZ-Informationen das Erstangebot der Kraichgauer in Höhe von 8,5 Millionen Euro nicht ausreichte und Sportvorstand Christian Heidel am Donnerstagnachmittag energisch abwinkte, besserten die Hoffenheimer ihr Angebot deutlich auf. Nach Informationen dieser Zeitung erhalten die Mainzer einen Sockelbetrag von elf Millionen Euro, mit (relativ sicheren) Boni erhöht sich die Summe auf mindestens 13 Millionen Euro.