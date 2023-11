Anwar El Ghazi reagiert auf Rauswurf bei Mainz 05

Mainz. Die Reaktion hat nicht lange auf sich warten lassen. Etwa eine Stunde, nachdem Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 bekanntgab, Anwar El Ghazi mit sofortiger Wirkung gekündigt zu haben, meldete sich der Offensivspieler in den Sozialen Netzwerken zu Wort - wieder einmal. In seinem neuesten Beitrag vom Freitagabend erklärte El Ghazi, er „stehe für das ein, was richtig ist, auch wenn das bedeutet, allein zu stehen“. Wegen umstrittenen Posts, die er im Internet teilte oder selbst verfasste, hatte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz ein Ermittlungsverfahren gegen den Bundesliga-Fußballer eingeleitet, ehe Mainz 05 ihn schließlich auch rauswarf.