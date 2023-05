Auf Weg zu alter Form: Haller schnürt Doppelpack

„Es ist etwas Mentales, warum es bei mir so gut läuft. Ich genieße es jeden Tag, dass ich hier bin, auf dem Platz und in der Kabine sein kann. Genauso gut ist es aber auch, an der Spitze der Tabelle mitzuspielen“, kommentierte der im vergangenen Sommer von Ajax Amsterdam verpflichteten BVB-Rekordeinkauf bei Sky tief entspannt. Zwei Tore in einem Spiel waren ihm schon gegen Köln gelungen.