„Aufgeben keine Option“: Hertha muss die Mini-Chance packen

Mit einem Sieg könnte sich der VfL bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz sogar schon den Klassenerhalt sichern. Bei einer Niederlage aber auch selbst wieder auf die Abstiegsränge rutschen und in Schlagdistanz der Hertha kommen. Und am letzten Spieltag kommt mit Bayer Leverkusen noch ein Anwärter auf die internationalen Startplätze an die Castroper Straße. „Es geht in die finalen Entscheidungen, da ist eine gewisse Anspannung normal. Aber wir freuen uns auch über die gute Ausgangsposition, die wir nutzen wollen“, sagte Trainer Thomas Letsch.