„Aufwachen“ VfB - Keine Trainerdiskussion beim Schlusslicht

Die erste Halbzeit habe der VfB „verschlafen“, monierte Vagnoman, der da auf der Bank saß. Sportdirektor Wohlgemuth sparte nicht an Kritik: „Wir waren zu zögerlich in den Zweikämpfen, hatten keine Überzeugung in unseren Offensivaktionen und im Grunde keine ernsthafte Torchance herausgespielt.“ Die notwendige Entschlossenheit sei „nicht sichtbar“ gewesen. Dass Omar Marmoush, in der vergangenen Saison an den VfB ausgeliehen, und in der Szene nicht konsequent verteidigt, den Treffer erzielte (56. Minute), passte ins Bild.