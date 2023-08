Augsburg setzt auf Bayern-Schreck Berisha

„Er spielt von Beginn an, weil er eine ausgezeichnete Quote hat“, sagte FCA-Trainer Enrico Maaßen vor dem Bundesliga-Spiel beim FC Bayern am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). In der vergangenen Spielzeit hatte Berisha beim 1:0 und 3:5 gegen die Münchner insgesamt drei Tore für die Fuggerstädter erzielt. „Er ist nach seiner Verletzung noch nicht bei hundert Prozent. Wir werden sehen, wie lange es für ihn reicht“, sagte Maaßen weiter.