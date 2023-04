Authentizität für Füllkrug von großer Bedeutung

Ihm sei es wichtig, etwa in Interviews nicht nur Phrasen zu teilen. „Das würde mich nicht erfüllen. Wir sind doch quasi alle Entertainer. Die Menschen zahlen Geld, um sich uns anzuschauen. Sie haben deshalb Transparenz verdient“, sagte Füllkrug. „Besonders in den Interviews nach den Spielen will ich daher so ehrlich wie möglich sein. Manchmal erzählt man ja auch mal etwas aus dem Nähkästchen. Ich will den Leuten etwas geben, womit sie was anfangen können.“