Axel Hellmann bleibt Eintracht Frankfurt als Vorstand treu

Auch Aufsichtsratsboss Holzer, der sich mit Hellmann in den vergangenen Monaten nicht immer einig war, sagt laut Vereinsmitteilung: „Der Verbleib von Axel Hellmann ist ein wichtiges Zeichen für den gesamten Klub, hinsichtlich der neuen Saison, aber auch im Endspurt der laufenden Runde.” Es sei nachvollziehbar, dass Hellmann in den vergangenen Wochen über seine Zukunft nachgedacht habe, so Holzer. „In den offenen und guten Gesprächen, die wir in den letzten Wochen geführt haben, haben wir festgestellt, dass unterschiedliche Auffassungen ausgeräumt werden konnten und es eine gute Basis für eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit gibt.“