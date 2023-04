Baumgart schließt Abschied vom 1. FC Köln aus

Das Urteil an sich habe ihn wie alle anderen völlig überrascht, gab der 51-Jährige zu. „Und wir müssen damit erst mal umgehen. Dass ich davon nicht begeistert bin, kann sich jeder vorstellen“, sagte er. Die Transfer-Gespräche gingen aber weiter. „Wir haben Einspruch eingelegt, warten ab, was passiert und planen weiter mit Neuzugängen. Es sind nicht sämtliche Planungen auf Eis gelegt. Wir versuchen, weiter in die Gespräche zu gehen. Und mit dem einen, mit dem wir einen Vertrag haben, sind wir schon im Gespräch“, sagte er mit Blick auf Leart Paqarada vom FC St. Pauli, dessen Zukunft nun wieder offen ist.