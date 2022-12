Baumgartl über Krebs-Erkrankung: „Als Person weitergebracht“

Es sei immer sein Ziel gewesen, „schnellstmöglich wieder in der Bundesliga zu sein. Das noch nicht alles so funktionieren kann, war mir klar, weil der Körper erst mal die ganzen Giftstoffe rausbekommen muss.“ Er merke, dass ihm die „normale Vorbereitung“ gut tue. Union ist an diesem Donnerstag mit 30 Profis in den zweiten Teil der Wintervorbereitung gestartet. Er sei zuversichtlich, wieder sein altes Leistungsniveau zu erreichen, „welches ich vor der Erkrankung hatte“, erklärte Baumgartl.