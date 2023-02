Bayer „fantasielos“ zum Rückschlag - Augsburg feiert Berisha

In 13 Länderspielen für die U21 erzielte Berisha nur einen Treffer, doch der von Fenerbahce Istanbul ausgeliehene Stürmer hat in Augsburg wichtige Entwicklungsschritte genommen. Schon im Vorfeld der WM 2022 galt er als Kandidat für den erweiterten Turnierkader, doch die Gelb-Rote Karte beim Sieg auf Schalke brachte ihn etwas aus dem Fokus. „Er hat sich jetzt selber in eine sehr gute Verfassung gebracht“, lobte Reuter. „Dass er außergewöhnliche Qualitäten vor dem Tor hat, das wussten wir.“ Aber wichtig, das hob auch Maaßen besonders hervor, sei eben auch die Arbeit nach hinten.