Bayer Leverkusen verpflichtet Torhüter Kovar

Kovar war in der vergangenen Saison von Manchester an den tschechischen Verein Sparta Prag verliehen worden und konnte dort in 32 Partien Spielpraxis sammeln. Zur Ablösesumme machte Leverkusen keine Angaben. „Er ist ein Spieler mit großen Perspektiven, von dem wir uns in den kommenden Jahren einiges versprechen“, erklärte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.