Bayer-Trainer Alonso fährt mit „gutem Gefühl“ zum FC Bayern

Die Tabellenführung nach drei Spieltagen „bedeutet noch gar nichts“, sagte Alonso: „Was zählt, sind die neun Punkte. Aber die haben sie auch geholt.“ Die Münchner hätten „top, top Spieler, einen top Trainer und einen top Spirit. Sie sind unbedingt der klare Favorit in der Liga.“ Ob Leverkusen ein Meister-Konkurrent sein könne, wollte der 41-Jährige noch nicht beantworten: „Es ist immer für alle schwer gegen die Bayern. Sie dominieren die Liga seit vielen Jahren. Aber in einem Spiel werden wir sehen, was passiert. Damit, was im Mai ist, beschäftige ich mich heute noch nicht.“