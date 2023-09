Bayern-Beben in Leipzig: Eberl muss bei RB gehen

Eberl stieg als erster Sportchef in die Geschäftsführer-Riege auf. In Schröder bekam er seinen Wunschkandidaten für den Posten des Sportdirektors und in Johann Plenge folgte ein CEO auf Mintzlaff, der das Rampenlicht scheut. Mit 152 Millionen Euro gab RB Leipzig so viel Geld wie noch nie für Neuzugänge aus. Indes generierte der Club auch Einnahmen von 240 Millionen Euro - größtenteils mit Klauseln in Verträgen, die noch Mintzlaff gemacht hatte.