Bayern bereit für Supercup: „Große Schritte gemacht“

„Wir haben große Schritte gemacht. Wir spielen so, wie der Trainer es will. Generell waren unsere Fortschritte in der Vorbereitung gut“, kommentierte der 20-jährige Musiala. Der Nationalspieler spielte nur 45 Minuten. Er humpelte leicht, gab aber nach dem Spiel selbst Entwarnung: „Ich habe einen kleinen Schlag abbekommen, nichts Dramatisches.“