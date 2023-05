Bayern-Coach Tuchel vor Titel-Finale defensiv

Trotzdem gebe es von ihm „keine Nachrichten und Vorhersagen an den BVB, was ihnen alles passieren kann. Wir haben genug mit uns zu tun. Wir haben oft genug gepatzt. Wir müssen wieder mal gewinnen und müssen wieder aus einem Tief eine Reaktion zeigen, wie viel zu oft.“ Tuchel zog - unabhängig vom Ausgang des letzten Spieltags - ein ernüchterndes Fazit der womöglich ersten titellosen Bayern-Spielzeit seit 2012. „Das wird keine Saison mehr, mit der wir zufrieden sind, ganz egal, wie es am Ende ausgeht“, sagte er. Trotzdem müsse man die Saison „zu Ende laufen, ob es uns gefällt oder nicht“.