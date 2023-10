Bayern-Coach Tuchel warnt vor Freiburg

Vor einem halben Jahr schieden die Münchner im Pokal-Viertelfinale gegen Freiburg durch ein Elfmetergegentor in der Nachspielzeit aus. „Wir haben direkt danach noch mal in Freiburg gespielt und gewonnen“, erinnerte Tuchel lieber an das 1:0 wenige Tage später. Der Siegtorschütze von damals, Matthijs de Ligt, fehlt am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) ebenso wie Serge Gnabry verletzt.