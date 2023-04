Bayern droht nach Mainz-Blamage „Katastrophen“-Saison

„Was haben wir in dieser Rückrunde schon alles versucht: Spieler, Systeme, Taktik, Trainerwechsel. Zum Schluss sind es elf Mann, die auf dem Platz stehen, die sich für die Ziele dieses Clubs den Arsch aufreißen müssen“, wetterte Kahn nach dem 1:3 am Samstag in einer für ihn typischen Wutrede. „Um das geht es und um nichts anderes. Mit dieser Ausstrahlung wird es ganz schwer, deutscher Meister zu werden.“