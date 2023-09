Bayern erzürnen „softe“ Pfiffe: Ein Jäger namens Bayer

Der verpasste Wechsel an der Tabellenspitze am 4. von 34 Spieltagen war für die Bayern zu verkraften. Die wichtigere Erkenntnis der Kraftprobe war aus Sicht der Münchner Serienmeister, dass da in Leverkusen unter der Anleitung von Trainer Xabi Alonso ein Bayer-Team heranreift, das zu einem echten Herausforderer im Titelkampf heranzureifen scheint.