Eintracht Frankfurt holt einen Punkt bei Bayern München

München. Die Münchner kamen am Samstagabend zum Rückrunden-Auftakt der Fußball-Bundesliga nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus und haben damit an der Tabellenspitze nur noch einen Zähler Vorsprung auf Verfolger 1. FC Union Berlin. Leroy Sané brachte den Rekordmeister vor 75 000 Zuschauern in der Allianz Arena in Führung (34. Minute), die Frankfurter glichen nach der Pause durch Randal Kolo Muani aus (69.).