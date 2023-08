Bayern happy: Kane ist da - Bravo-Ruf aus Leipzig

Noch ohne Kane hatten sich dessen künftigen Bayern-Kollegen im Abschlusstraining auf das erste Saison-Pflichtspiel eingestimmt, in dem Tuchel die Liga gleich beeindrucken will. „Der Supercup kann einen enormen Schub geben“, sagte der 49-Jährige mit Blick auf den Bundesligastart sechs Tage später in Bremen. Spätestens dann wird auch Kane als der vom Münchner Transferausschuss auserkorene Lewandowski-Nachfolger im Trikot mit der 9 auflaufen, in dem der polnische Topstürmer früher Tor um Tor erzielte.