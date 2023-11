Bayern mit „Wut im Bauch“ und viel Risiko ins BVB-Duell

Tuchel war bemüht, Ruhe auszustrahlen und Selbstbewusstsein vorzuleben. Es sei normal, dass nach den schon wieder früh verspielten Pokal-Titelchancen Kritik aufkomme, gerade auch an seinem Schaffen. „Wir wissen, was wir tun. Ich bin sehr ehrgeizig und sehr selbstkritisch. Ich nehme Niederlagen sehr persönlich“, sagte er. In Dortmund, seiner früheren Wirkungsstätte, müsse man wieder an „der Leistungsgrenze“ spielen und „das beste Level“ abrufen. Tuchel glaubt an seine Spieler: „Wir haben genug Qualität, Form und Spirit.“