Bayern-Neuzugang Cancelo verneint Zoff mit Guardiola

Der von Manchester City bis Saisonende an den FCB ausgeliehene Außenverteidiger räumte zwar ein, dass er „eine schwierige Persönlichkeit“ habe. „Aber ich war zu keinem Zeitpunkt respektlos gegenüber Kollegen oder gegenüber Trainern“, versicherte der 28-Jährige. „Aber ich denke, dass jeder Spieler immer ein bisschen egoistisch ist. Jeder Spieler will sich wichtig fühlen, will spielen und jeder, der etwas anderes behauptet, der lügt.“