Bayern-Präsentation mit Neuer-Mutmacher

Die Münchner touren bis zum 3. August durch Tokio und Singapur und kommen damit auch Wunschstürmer Harry Kane näher. Zumindest räumlich, denn der spielt am Mittwoch mit seinen Tottenham Hotspur in Singapur. Der Sonntag lief für seinen Club nicht wie geplant - das Testspiel in Bangkok gegen Leicester City wurde wegen starker Regenfälle abgesagt. Kane sollte in der Startelf stehen.