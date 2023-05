Bayern-Präsident Hainer geht „fest“ von Müller-Verbleib aus

„Davon können Sie fest ausgehen“, sagte Hainer am Rande einer Veranstaltung in der Allianz Arena. Zuletzt hatte es Abschiedsspekulationen um den Weltmeister von 2014 gegeben. Von Trainer Thomas Tuchel wurde die Vereinsikone häufig nur eingewechselt. Auch Tuchels Vorgänger Julian Nagelsmann hatte in dieser Saison mehrfach auf den 33-Jährigen in der Startelf verzichtet. Müllers Vertrag in München läuft noch bis Sommer 2024.