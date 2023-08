Bayern-Profi Tillman wechselt zur PSV Eindhoven

Der US-amerikanische Nationalspieler war in der vergangenen Saison bereits an die Glasgow Rangers verliehen und wurde in Schottland zum besten Jungprofi der Saison gewählt. Der in Nürnberg geborene Deutsch-Amerikaner war 2015 aus Fürth an die Isar gewechselt und durchlief sämtliche Jugendteams der Münchner. Für die Profis kommt Tillman bislang auf sieben Einsätze, dabei erzielte er ein Tor.