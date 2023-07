Bayern-Start: Neuer-Comeback und viele Spekulationen

Erste Stars wie Kapitän Neuer, Nationalspieler Serge Gnabry oder Neuzugang Konrad Laimer absolvierten bereits die Medizinchecks und individuelles Training. An diesem Donnerstag wird das Ensemble komplettiert. Nach Untersuchungen und Leistungstest soll am Samstag das erste Mal mit dem kompletten Kader in München trainiert werden, ehe es in das Trainingslager an den Tegernsee geht. Dort stehen drei öffentliche Einheiten an. Wenige Tage nach der schweißtreibenden Woche in Bayerns Alpenidylle findet am 23. Juli die Teampräsentation in der Allianz Arena statt. Danach düsen die Münchner vom 24. Juli bis 3. August nach Asien, wo drei Testspiele gegen Manchester City, den FC Liverpool und Kawasaki Frontale ausgetragen werden.