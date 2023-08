Bayern vollziehen vertragliche Trennung von Salihamidzic

„Wir haben den Vertrag mit Hasan Salihamidzic einvernehmlich aufgelöst“, bestätigte Bayern-Präsident Herbert Hainer der „Bild“. Wie beim erfolgreichen Saisonfinale in Köln am letzten Spieltag der zurückliegenden Bundesligasaison und der anschließenden Meisterfeier in München sei auch bei diesen Gesprächen mit Salihamidzic alles sehr harmonisch abgelaufen, berichtete der Aufsichtsratsvorsitzende.