Bayerns de Ligt in der Warteschleife: „Schmerzen noch groß“

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Matthijs de Ligt wird nach dem Champions-League-Spiel am Abend beim FC Kopenhagen wegen einer schmerzhaften Prellung am Knie aller Voraussicht nach auch das Bundesliga-Heimspiel an diesem Sonntag gegen den SC Freiburg verpassen. Im Anschluss haben die Vereine wegen der nächsten Länderspiele zwei Wochen Pause.