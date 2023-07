Bayerns Musiala fordert Konzentration auf höchstem Level

Wenn die Bayern am 18. August die Saison mit einem Auswärtsspiel bei Werder Bremen eröffnen, startet Musiala in seine vierte Profi-Spielzeit beim deutschen Fußball-Rekordmeister. „Im Vergleich zur letzten Saison will ich mich weiter steigern, das heißt: mehr Tore erzielen und mehr Assists liefern. Ich will wieder in meinen Rhythmus kommen und immer vorne mit dabei sein“, kündigte Musiala an.