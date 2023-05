Bayerns Titelprüfung: Tuchel fände auch Couch-Meister toll

Dass es passiert, daran glauben Tuchel und seine Spieler nach drei Siegen am Stück wieder deutlich mehr als in den holprigen Wochen nach dem Trainerwechsel. „Man merkt es uns an, wir gewinnen Spiele verdient“, sagte Tuchel zum Aufschwung. Der Glaube an die eigene Meisterklasse kehrt zurück. „Leipzig ist eine Supermannschaft“, sagte Thomas Müller. Der Bayern-Kapitän merkte nach dem jüngsten 6:0 gegen Schalke aber auch an: „Ich glaube, wir sind schon gefestigter, als man meint.“ Das ist auch dem Coach des Gegners aufgefallen. „Das Selbstverständnis kommt bei den Bayern langsam zurück“, sagte Leipzigs Rose.