Bei Delano Burgzorg bahnt sich der Abgang von Mainz 05 an

Pech hatte er, dass er kurz nach seiner Verpflichtung im Januar 2021 mit einer coronabedingten Herzmuskelentzündung und ihren folgen zu kämpfen hatte. Auch nach seiner Genesung konnte der als exzentrisch geltende Angreifer die Erwartungen an ihn nicht erfüllen. Dem Vernehmen nach soll Burgzorg nun verliehen werden. Sportvorstand Christian Heidel hatte bereits im Trainingslager in Schladming vor zwei Wochen betont, Burgzorg im Falle eines Transfers nur verleihen zu wollen. Dort betonte er das Talent, das er in dem Angreifer sieht. „Seine Schnelligkeit ist eine Waffe. Er ist ein Spieler, der noch explodieren kann“, sagte Heidel.