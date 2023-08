Bei Mainz 05 herrscht ein personeller Engpass im Sturm

Wird sich der Kader in dieser Woche bis zum Transferschluss noch verändern?

Am Freitag um 18 Uhr schließt in der Bundesliga das Transferfenster. Sportdirektor Martin Schmidt sagt: „Wir haben unseren Kader zusammen. Wenn nicht noch jemandem etwas Verrücktes in den Sinn kommt und auf uns zukommt, werden wir diese Woche sehr entspannt erleben.“ Holen werden die 05er wohl niemanden mehr, allerdings gibt es weiterhin Kandidaten für einen Abgang: Leandro Barreiro blickt weiterhin Richtung England, Anton Stach soll Interessenten haben, und Merveille Papela wurde zuletzt mit einer Leihe an Zweitligist Eintracht Braunschweig in Verbindung gebracht.