Bei Mainz 05 ist die ersehnte Abwehr-Verstärkung endlich da

Mainz. Zwei Neuzugänge sucht der FSV Mainz 05 im Winter noch auf dem Transfermarkt, ein neues Gesicht ist vor dem Bundesliga-Start beim VfB Stuttgart schon da: Die Mainzer verkündeten am Freitag die Verpflichtung von Andreas Hanche-Olsen, der den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung weiter anheizen soll. Der 25-Jährige kommt vom belgischen Erstligisten KAA Gent nach Mainz und bringt internationale Erfahrung mit. Von 107 Pflichtspielen, die der Verteidiger in den vergangenen zweieinhalb Jahren in Gent bestritt, absolvierte er 21 in der Europa League und Conference.