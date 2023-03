05-Traditionself empfängt ukrainisches Team zum Benefizspiel

Mainz. Die Traditionself des FSV Mainz 05 empfängt den ukrainischen Verein FC Avantgarde Smijiw zu einem Benefizspiel im Bruchwegstadion. Wie die 05er in einer Pressemitteilung bekanntgaben, sind bei der Partie am Sonntag, 26. März, 15 Uhr, 05-Legenden wie Fabrizio Hayer, Christof Babatz und der frühere ukrainische Nationalspieler Andrij Voronin dabei. Dem ukrainischen Team aus der rund 40 Kilometer südlich von Charkiw gelegenen Stadt gehören unter anderem Frontsoldaten an, die in ihrem Urlaub aus dem Kriegsgebiet anreisen. Während der Partie wird es eine Spendenaktion zugunsten der ukrainischen Kriegsopfer geben.