Benefizspiel von Mainz 05 und FCK für Hochwasseropfer

Beide Verein planen darüber hinaus weitere Unterstützung. In Mainz können Interessierte am Montag von 10 bis 18 Uhr an der Mewa Arena Sachspenden wie Kleindung und Schuhe, Hygiene- und Drogerie-Artikel, Haushaltsgegenstände und Kinderspielzeug abgeben. Der Verein bittet indes darum, auf sperrige Gegenstände zu verzichten. Beim Testspiel gegen VfB Stuttgart II an diesem Samstag in Weingarten startet der FCK eine erste Hilfsaktion. Dort sollen 300 Trikots der vergangenen Saison zum Verkauf angeboten werden. Der Preis soll bei je 25 Euro liegen und der Erlös komplett den Opfer des Hochwasserkatastrophe zugute kommen.