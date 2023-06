Bericht: Bayern-Treffen mit Beratern von Abwehrspieler Kim

Angesprochen auf das Profil bei der Stürmersuche und ein mögliches Interesse der Münchner am deutschen Nationalspieler Kai Havertz vom FC Chelsea antwortete der Bayern-Präsident allgemein: „Wir suchen einen Neuner, das ist sicherlich kein Geheimnis. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil es nicht so viele gibt und die, die es gibt und die wirklich spitze sind, auch von anderen Vereinen umschwärmt werden. Aber der FC Bayern hat einen Klasse-Namen.“