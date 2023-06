Bericht: Gosens-Wechsel zu Union geplatzt - Wölfe im Rennen

Der Wechsel von Offensivspieler Tiago Tomás zum VfL Wolfsburg steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wie die portugiesische Fachzeitung „A Bola“ schreibt, soll der Transfer des 21-Jährigen von Sporting Lissabon zum Fußball-Bundesligisten noch am Donnerstag bekannt gegeben werden. Demnach bezahlt der VfL für Tomás 8,8 Millionen Euro Ablösesumme plus 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen. Zudem habe sich Sporting eine zehnprozentige Beteiligung an einem möglichen Verkauf von Tomás in der Zukunft gesichert.