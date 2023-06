Bericht: Hernández teilt Bayern-Bossen Wechselwunsch mit

Bayern-Trainer Thomas Tuchel hatte in den vergangenen Wochen immer wieder die Wichtigkeit des Verteidigers für die Münchner betont. „Was ich sagen kann, ist, dass er in meinen Plänen, in den Plänen des Clubs, eine herausragende Rolle spielt. Er ist für mich ein absoluter Führungsspieler“, sagte Tuchel. Auch Vereinspräsident Herbert Hainer hatte noch am Sonntag den Wunsch geäußert, Hernández langfristig an den Bundesligisten zu binden. Laut Sky hat der deutsche Rekordmeister dem Franzosen einen Vertrag bis 2027 angeboten.