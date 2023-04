Bericht: Kapazität von Münchner Allianz Arena wird erhöht

Zuletzt war die Kapazität der Arena des deutschen Fußball-Rekordmeisters 2015 erhöht worden. Damals stieg die maximale Zahl an Zuschauern um rund 4000. Die größte Stadion-Kapazität in der Bundesliga hat Borussia Dortmund. In den Signal Iduna Park können in nationalen Wettbewerben bis zu 81.365 Zuschauer.