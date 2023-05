Bericht: Leverkusen holt Benfica-Linksverteidiger Grimaldo

Grimaldo kommt in Portugals Liga sowie in der Champions League in dieser Saison bislang auf 15 Assists und ist damit Benficas bester Vorlagengeber. Benfica-Coach Roger Schmidt und Präsident Rui Costa bemühen sich bereits seit Monaten vergeblich um eine Vertragsverlängerung des Stammspielers, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft.