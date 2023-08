Berichte: Gvardiol als Rekordtransfer von Leipzig zu City

Gvardiols bisheriger Teamkollege Kevin Kampl bedauert den bevorstehenden Transfer. „Josko ist schon jetzt einer der besten Verteidiger der Welt, und er wird noch besser werden. Wie er den Rummel um seine Person wegsteckt, ist beachtlich. Er verhält sich im Training und in der Kabine absolut großartig, lässt sich nichts anmerken“, sagt der RB-Routinier. Man habe in den vergangenen Jahren zahlreich Klasse-Spieler abgegeben, aber auch immer wieder neue, sehr gute Spieler bekommen. „Wir haben uns immer wieder zu einem Team zusammengerauft. So wird es auch diesmal sein“, sagte Kampl.