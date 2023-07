„Bierkönig-Auftritt“? Schieber würde nicht nein sagen

„Ich würde mich als leider sehr unmusikalisch beschreiben“, sagt er. Er habe schon in der Schule nicht so das „Taktgefühl“ bewiesen. „Ich war Fußballer, da gab es gar keine Zeit mehr für Musik“, sagt der frühere Profi, dessen Weg einst in der Bundesliga zunächst zum VfB Stuttgart führte. „Zu seiner Zeit beim VfB war er noch ein junger Spieler und deshalb hatte er bei der Musikauswahl nicht viel Mitspracherecht“, erinnert sich sein früherer Mitspieler Serdar Tasci: „Mich hat es überrascht, dass er einen Song herausgebracht hat.“