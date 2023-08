Bittencourt über Saudi-Arabien-Wechsel: „Keinem übel nehmen“

Derzeit wechseln viele Top-Spieler aus Europa in die saudische Pro League, Clubs nehmen dafür viel Geld in die Hand. Bittencourts Teamkollege Marvin Ducksch hatte nach eigener Aussage aus Liebe zum Fußball ein lukratives Angebot aus Saudi-Arabien abgelehnt. „Bei uns in der Kabine ist es kein wirkliches Thema“, stellte Bittencourt fest. „Ich denke, dort ist der Ball auch rund, die Tore sind genauso groß wie bei uns. Vielleicht ist die Atmosphäre im Stadion nicht so schön wie bei uns, aber letztendlich wird da genauso Fußball gespielt“, fügte Bittencourt hinzu.