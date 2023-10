„Bitter, aber verdient“: Stimmen zum Mainzer 2:2 in Gladbach

Martin Schmidt (05-Sportdirektor): „Wenn man das Spiel insgesamt einordnet, ist das 2:2 verdient von beiden Seiten aus. Aber natürlich, wenn du das zweite Gegentor erst wenige Minuten vor Schluss bekommst, ist das hart. Denn dieser Dreier hätte uns unheimlich gutgetan. Vor allem nach diesem schwierigen Spiel, in das wir schwer gestartet sind. Wir kamen anfangs nicht in die Zweikämpfe und in die Räume. Erst nach einer Umstellung von Bo auf drei Sechser nach 25, 30 Minuten hatten wir auch die Halbräume zu. Das 1:1 von Brajan Gruda, das wunderschöne Tor, hat uns lebendig gemacht. Ab da haben wir das Spiel ausgeglichen gestalten können. Zweite Halbzeit sehr gut gestartet, sogar den Gegner kontrolliert, in Führung gegangen. Aber hintenraus hat es nicht gereicht, das zu verteidigen, obwohl Robin Zentner drei, vier starke Paraden an den Tag gelegt hat, ist doch einer durchgeschlüpft. Es ist ein Punkt der uns guttut und zeigt: Die Mannschaft lebt.“